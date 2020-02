Exclusief voor abonnees Timmers op stage naar Tenerife in opbouw naar EK ZWEMMEN 24 februari 2020

00u00 0

De Belgische zwemtoppers vertrokken gisteren op een stage van een week naar Tenerife. Pieter Timmers zit volop in de opbouwfase richting het EK in Boedapest in mei, waar hij kort voor de Spelen wil pieken. "Pieter is nog nooit Europees kampioen geweest. Dat EK is dus een eerste hoofddoel. Hij wil daar op het hoogste schavotje staan in de laatste rechte lijn naar de Spelen in Tokio", zegt Koen Van Buggenhout. De topsportcoördinator van de Vlaamse federatie bekeek gisteren de Vlaamse Zwemkampioenschappen in het Wezenbergbad in Antwerpen, waar Timmers zich zaterdagochtend beperkte tot de series van de 50m vrij. Aan de 100m vrij nam Timmers niet deel gezien het vertrek naar Tenerife.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis