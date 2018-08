Timmers geeft definitief forfait 06 augustus 2018

Pieter Timmers trekt definitief niet naar het EK zwemmen. Terwijl trainer Ronald Gaastra nog van een waterkans sprak dat zijn atleet woensdag zou aantreden op de 50m vrij, besliste de 30-jarige Limburger gisteren dat hij forfait geeft. Timmers werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis met een virale hersenvliesontsteking, vlak voor zijn vertrek naar het EK. De viceolympische kampioen was er het hart van in, want hij verkeerde in bloedvorm. Mentaal kwam die klap hard aan, bekende hij. "Ik ging voor goud op de 100 meter en kon niet geloven dat die race mij werd afgenomen."

