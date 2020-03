Exclusief voor abonnees Timmers: "Even laten bezinken" 25 maart 2020

Pieter Timmers wou gisteren nog niet reageren. "Geef Pieter even de tijd om dit te laten bezinken", reageerde zijn vrouw Elle De Leeuw. "Zodra er uitsluitsel is of het EK - dat al verschoven was van mei naar mid tot eind augustus - doorgaat of ook verplaatst wordt, kan Pieter eventueel meer vertellen, maar nu nog niet." (BF)