Tim Wellens verlengt bij Lotto-Soudal 02 mei 2018

Tim Wellens (26) heeft zijn contract bij Lotto-Soudal tot 2020 verlengd. De Limburger was aan het laatste jaar van zijn lopende verbintenis bezig en had contact met andere teams, maar koos uiteindelijk vrij snel voor het vertrouwde nest. "De interesse van andere ploegen flatteerde mij, maar ik hou van stabiliteit en ik denk dat ik goed zit bij Lotto-Soudal", zegt hij. Zijn plannen en doelen zijn duidelijk: de klassiekers en korte rittenkoersen. "In veel rittenkoersen speelt het tijdrijden een cruciale rol en ik denk dat ik daarin nog marge heb. De ploeg heeft zich geëngageerd om daar verder op in te zetten."

