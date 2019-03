Tim Wellens (10de) "Op een dag kan ik winnen" 11 maart 2019

"Ik had goeie benen, ik heb twee keer het initiatief genomen om de koers open te breken. Toen die drie gingen, was het moeilijk. Iedereen zat à bloc. De samenwerking in de achtervolging was niet goed. Niemand was nog echt gemotiveerd. Ik denk dat dit een koers is die ik op een dag kan winnen." (BA)

