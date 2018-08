Tim Visterin overleden. Voor altijd in ons hoofd met zijn "Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn" 30 augustus 2018

De kans is groot dat de naam Tim Visterin niet meteen een belletje doet rinkelen, maar zijn kinderlied 'De Vogel' roept allicht wél herkenningen op. De zanger van de legendarische woorden - die snel in je hoofd kruipen -"Ach mijnheer een mooie vogel wil ik zijn, met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn", overleed dinsdagnamiddag op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van een infarct. Visterin werd op 13 november 1940 in Antwerpen geboren. In 1970 brak hij door met 'De Vogel', een vertaling van 'Dites-Moi, Monsieur' van de Franse zanger Jean-Claude Darnal. Het nummer ging meer dan 100.000 keer over de toonbank en werd opgenomen met het Mechelse Onze-Lieve-Vrouw-knapenkoor, waarin ook een jonge Frank Deboosere, Eric Melaerts en Pat Donnez zongen. De zangcarrière van de Antwerpenaar duurde niet lang en Visterin ging zich al snel bezighouden met de zakelijke kant van de muziek. In de jaren zeventig verhuisde hij naar de VS, maar hij keerde in 1991 terug naar Vlaanderen. (ND)

