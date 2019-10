Exclusief voor abonnees Tim Matthys wordt scout bij AA Gent 02 oktober 2019

De kogel is door de kerk: Tim Matthys (35) treedt toe tot de scoutingscel van AA Gent. Hij komt over van KV Mechelen, waar hij eind vorig seizoen de schoenen aan de haak hing en meteen hoofdscout werd. "Tim zal aangesteld worden als video- en livescout voor de A-kern", zegt Peter Verbeke, sportief directeur bij AA Gent, "hij zal ook een aantal coördinerende taken op zich nemen bij de rekrutering van de U18 en U21." (RN/ABD)