Exclusief voor abonnees TikTok kwetsbaar voor hackers 09 januari 2020

00u00 0

De immens populaire app TikTok, waarmee gebruikers korte video's kunnen delen, is slachtoffer geworden van een groot veiligheidslek. Hackers konden accounts van gebruikers overnemen en video's publiceren die iemand niet openbaar wilde zetten. Ook konden ze persoonlijke informatie van gebruikers achterhalen. Toegang zouden ze hebben gekregen door onder meer sms-berichten te onderscheppen die gebruikers stuurden om de app te gebruiken en door valse linken door te sturen. Het was cyberbeveiliger 'Check Point Research' die het lek ontdekte. Of er daadwerkelijk gebruik van is gemaakt, is niet bekend. TikTok zegt dat het de problemen intussen heeft opgelost. De app is wereldwijd al meer dan een miljard keer gedownload.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis