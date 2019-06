Tijdskrediet bezorgt collega's stress Bieke Cornille

20 juni 2019

05u00 0

Collega's die loopbaanonderbreking nemen, zorgen voor stress bij het team dat 'achterblijft' op de werkvloer. Dat zeggen zes op de tien werkgevers. In 41% van de gevallen wordt ook nooit naar vervanging gezocht. "Loopbaanonderbreking is een goed systeem, maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt", zeggen arbeidsexperts.

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof is het middel bij uitstek om je professionele leven even op pauze te zetten. Om vakantie te nemen, bijvoorbeeld, maar ook om tijd te maken voor je gezin of om voor een ziek familielid te zorgen. 60% van de werkgevers is ervan overtuigd dat zo'n onderbreking de balans tussen werk en privé van hun personeel bevordert. Dat blijkt uit cijfers van Partena Professional na een rondvraag bij 222 bedrijven. Alleen: terwijl de ene werknemer de stress tijdelijk van zich af schudt, zorgt het voor het achterblijvende team net voor meer druk. Dat geven liefst zes op de tien werkgevers toe. 41% zoekt ook nooit vervanging tijdens die periode.

Krapte

"Vroeger, toen loopbaanonderbreking in het leven geroepen werd om extra werk te creëren, waren werkgevers verplicht om extra mensen in te schakelen", zegt arbeidsexpert Jan Denys. "Vandaag is het een maatregel geworden om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, zijn de formules diverser geworden en is het simpelweg niet altijd meer mogelijk om werknemers zomaar te vervangen. Zoek maar eens iemand die een viervijfde werkweek kan opvullen door slechts één dag per week te komen werken. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt."

Slechts 18% van de werkgevers zorgt áltijd voor een vervanger en dus moet, in het overgrote deel van de bedrijven, door het overgebleven team meer of efficiënter gewerkt worden. "Loopbaanonderbreking is een mes dat aan twee kanten snijdt. Het tijdelijk verlaten van de arbeidsmarkt zonder je job te verliezen is een goed systeem. Maar het heeft ook een keerzijde. Het is lastig voor de rest van het team, dat mag niet genegeerd worden."

Alles op tafel

Bovendien blijkt ook de terugkeer van de werknemer niet altijd even vlot te verlopen. Slechts een kleine 8% van de werkgevers zegt dat de persoon in kwestie met meer energie of loyaler terugkeert naar de werkvloer. "Daarom is het belangrijk dat zo'n uit- en instap goed begeleid en voorbereid wordt", raadt professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) aan. "Werkgever en werknemer moeten hun verwachtingen op tafel leggen. Het is niet de bedoeling dat iemand halftijds gaat werken, maar nog altijd voltijds werk op z'n stapel krijgt. Minstens even belangrijk is het om de collega's erbij te betrekken. Je hebt recht op loopbaanonderbreking en die mag ook geen schuldgevoel tegenover de overblijvers creëren, maar de beslissing moet wel gedragen worden. Dan kunnen goede afspraken tussen alle partijen wonderen doen."