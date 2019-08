Exclusief voor abonnees Tijdrit en Vlaamse Ardennen beslissen 17 augustus 2019

Slotweekend

Twintig renners op een zakdoek, binnen een tijdsspanne van 49 seconden: het wordt nog een boeiend slotweekend in de BinckBank Tour. Zaterdag staat in Den Haag een biljartvlakke individuele tijdrit van 9,2 kilometer op het menu. Zondag gaat het in de laatste etappe tussen Sint-Pieters-Leeuw en de Vesten in Geraardsbergen kriskras door de Vlaamse Ardennen, met onder meer de Eikenmolen, Berendries, Valkenberg, Tenbosse, drie keer Muur-Kapelmuur en een dubbele beklimming van de Bosberg. Spektakel verzekerd. (JDK)