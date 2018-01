Tijden zonder smartphone Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 27 januari 2018

Wat ik mij nog herinner van tijden zonder sociale media? De dia-avonden. Dan moest je, in de jaren 80, naar een zaal waar nonkel Patrick verslag zou doen - drie uur lang - van zijn reis naar Nepal. 120 dia's van de Mount Everest, waarvan er 14 scheef zaten. Vandaag zou Patrick die foto's gewoon op Facebook zetten. Snel zou je op 'like' klikken, en voor de rest zou je weinig last hebben van zijn reis. Om maar te zeggen: sociale media hebben ook zo hun voordelen.

