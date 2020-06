Tijdelijke werkloosheid bijna gehalveerd MINDER DAN TWEE WERKNEMERS OP TIEN KRIJGEN NOG UITKERING Sven Watthy

03 juni 2020

05u00 0 De Krant Het aantal werknemers in de privésector dat door corona nog altijd vastzit aan een uitkering, is vorige week bijna gehalveerd sinds het hoogtepunt in april. Dat becijferde de Nationale Bank. De tijdelijke werkloosheid zakte in zes weken tijd van 31 naar 18%.

Dat een minder strikte quarantaine onze economie doet ontwaken, blijkt steeds duidelijker uit de regelmatige bevraging van de Nationale Bank. Die vraagt bijna elke week aan duizenden bedrijven hoe ze ervoor staan, en pas in de loop van mei begon het pessimisme voorzichtig weg te sijpelen.

Kijken we naar de antwoorden over tewerkstelling, dan is er een duidelijke versnelling aan de gang. Zienderogen neemt het aantal mensen af dat tijdelijk opzijgeschoven is door zijn of haar werkgever. Zij moesten de afgelopen weken een of meerdere dagen niet gaan werken.

Tijdelijk werklozen krijgen of kregen een uitkering die wel lager was dan hun gewone loon. De bedoeling van het systeem is om definitieve ontslagen te vermijden, bij bedrijven die hun mensen niet nodig hadden omdat ze noodgedwongen in slaapstand gingen.

Definitieve ontslagen

In de meest recente rondvraag gaven 6 op 10 bedrijven aan dat ze 2020 waarschijnlijk zullen afsluiten met minder personeel dan begin dit jaar, net voor de plotse crisis uitbrak. Slechts 4 procent verwacht een stijging.

Die hakbijl zal pas vallen wanneer de soepele voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid wegvallen en werkgevers moeten kiezen hoeveel mensen ze aan boord houden. Momenteel ligt die deadline eind deze maand, maar de sociale partners in de Groep van Tien gingen eind vorige week al akkoord met een verlenging tot eind augustus.

Op dit moment lijkt het nog alsof alles weer normaal wordt. Waar midden april slechts een kwart van de mensen (26%) met een job in de privésector nog fysiek naar hun werk ging, gaat het eind mei alweer over bijna de helft (46%). Tegelijkertijd zakte het aantal tijdelijke werklozen van 31 naar 18% in zes weken tijd, een daling met 42%.

lees verder onder de grafiek:

Achterblijvers

Dat waren de gemiddelden voor de hele privésector. Ze verhullen de sectoren waar er nooit een grote impact was. Neem nu consultants: dat zijn meestal bureaujobs die van overal gedaan kunnen worden. Tijdelijke werkloosheid speelde er eigenlijk nooit een rol, en die mensen blijven nu ook grotendeels telewerken. De financiële sector, waar ook doorlopend voldoende werk was, haalt mensen wel al terug naar kantoorgebouwen.

Anders zit het bij de achterblijvers, waar het corona hele businessmodellen overhoop gooide. Nog altijd geven horeca-bedrijven aan dat 89% van hun personeel tijdelijk werkloos thuiszit. Anderhalve maand eerder was dat 94%. De evenementensector signaleert dat 78% van de mensen minstens deels op een uitkering is gezet, terwijl dat in de eerste helft van april 72% was.