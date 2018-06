Tijd voor het aperitief België-Panama • Vanavond, 17 uur 18 juni 2018

Geen geslaagd feestje zonder aperitief. Wij stellen dus voor dat u een fles ontkurkt - 17 uur lijkt ons het ideale tijdstip - terwijl de Duivels hún eerste slok van het WK nemen. Want laten we wel wezen, Panama kan je geen volwaardige eerste gang noemen. Hooguit een amuse. We kennen het land van de gelijknamige hoed, het kanaal en de Papers, maar niét van het voetbal. Generaal Martínez hoeft z'n strijdplan dus nog niet helemaal te ontvouwen, vanavond - "die Panamezen zouden we ook wel kunnen kloppen als er een hond met een hoedje in de dug-out zat", schrijft onze chef voetbal. "Meer nog dan in Brazilië en Frankrijk is het de spelersgroep die deze keer een grote verantwoordelijkheid draagt. Twee en vier jaar geleden waren de Rode Duivels nog onschuldige kinderen. Vandaag zijn zij mannen, grote mijnheren die met hun clubs trofeeën en eretitels hebben verzameld. Dit is de Gouden Generatie. Maak het nu waar, mannen."

