Tijd voor een schietgebedje 14 juni 2018

00u00 0

Bedevaarders naar Lourdes zullen hun reis even moeten uitstellen. De stad in het zuidwesten van Frankrijk kampt met overstromingen nadat de rivier Gave de Pau buiten zijn oevers trad door hevig onweer. Verschillende plekken in het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - zoals de bekende Grot van Massabielle - zijn gesloten. De ondergrondse basiliek van Sint-Pius X is niet beschadigd, maar de internationale mis die er plaatsvindt, is geannuleerd. Bedevaarders worden nog steeds in het oord opgevangen, en ook de Sint-Bernadettekerk blijft toegankelijk. Lourdes lokt elk jaar miljoenen bezoekers. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN