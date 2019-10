Exclusief voor abonnees Tijd voor bloembollenlasagne 05 oktober 2019

00u00 0

Je hoeft geen tuin te hebben om van bloembollen te kunnen genieten: op je terras of balkon kun je perfect potten met bloembollen houden. Je plant ze nu, en laat ze rustig buiten overwinteren. Het mooie aan bloembollen in pot is dat je er verschillende lagen in kwijt kunt, zoals bij een lasagne: in een pot van 30 cm passen makkelijk drie lagen. Elke laag bloeit een tot anderhalve maand, goed voor in totaal ruim vier maanden kleur op je terras. Onderin plant je de dikste (en laatst bloeiende) bollen: hyacinten of sieruien, dan tulpen of narcissen en bovenin een laag blauwe druifjes of krokussen, voor kleur in februari en maart. Blauwe druifjes krijgen vaak al blad in november, zodat je van dan af al wat kleur hebt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis