Tijd voor battles in 'The Voice' 19 april 2019

Na de 'blind auditions' en de 'knock-outs' schakelt 'The Voice van Vlaanderen' vanavond weer een versnelling hoger. In de battles nemen de 24 overgebleven kandidaten het in een duet tegen elkaar op voor een plaats in de liveshows. Die plaatsen zijn duur, want slechts 12 zangers (3 per team) stoten door.

