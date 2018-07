Tijd tikt voor hordeloopster Zagré 18 juli 2018

00u00 0

De internationale meeting van Luik biedt vanavond aan Belgische atleten opnieuw de kans om zich te kwalificeren voor het EK. Vooral voor Anne Zagré begint de tijd te dringen. De 28-jarige hordeloopster was in juni aan het sukkelen met een bilblessure, maar raakt stilaan weer in vorm. Voor de Brusselse, die het nationale record van 12.71 op haar naam heeft staan en 5de was op het EK van 2016, mag het minimum van 13.12 eigenlijk geen probleem vormen. Op het BK bleef ze er nog drie honderdsten boven. Zagré krijgt vanavond concurrentie van Eline Berings op de 100m horden. Berings heeft wel al een EK-ticket op zak, net als polsstokspringers Ben Broeders en Arnaud Art, die eveneens van de partij zijn in Luik. De drie broers Borlée lopen een ongewone 300m. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN