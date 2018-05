Tijd om uitzet te zoeken, Harry Twee weken voor trouw 05 mei 2018

Een gele oven, of toch maar een witte, wat denk je, schat? Met hun huwelijk van 19 mei op het oog, is het voor prins Harry en Meghan Markle hoog tijd om 'den uitzet' te gaan uitkiezen. Dat het koninklijke paar écht voor een geel kookfornuis gaat, betwijfelen we... aangezien tal van shoppers hier op het verkeerde been gezet worden door twee dubbelgangers. Toeval? In deze zenuwachtig enthousiaste tijden waarin de Britten op werkelijk alle manieren munt proberen te slaan uit het nakende huwelijk van hun rosse chouchou en zijn ravissante verloofde, is niets toeval.

