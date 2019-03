Exclusief voor abonnees Tijd heeft geen vat op populariteit Eddy Merckx 29 maart 2019

Rijen met fans die snakken naar een selfie of hunkeren naar een handtekening. Cameraploegen in zijn kielzog. Een politieagent die een oogje in het zeil moet houden. Eén ding werd gisteren duidelijk: de tijd heeft geen vat op de populariteit van Eddy Merckx (73). Gisteren, honderd dagen voor de start van de Tour in Brussel, is de wielerlegende uitgebreid gefêteerd. Van de huldiging van een gele trein tot zijn eigen 'Eddy Merckxplein' in de schaduw van de voormalige kruidenierswinkel van zijn ouders in Sint-Pieters-Woluwe. "Hier is alles begonnen en nu staat mijn naam er", zei hij fier. (VDVJ)

