Tijd gaat sneller omdat je zenuwen verouderen 30 maart 2019

U kent het verschijnsel wel: als kind duurde een week soms eindeloos, terwijl nu de jaren voorbijflitsen alsof het een vloek en een zucht is. Waarom gaat de tijd sneller naarmate je ouder wordt? In het tijdschrift European Review voegt onderzoeker Adrian Bejan een belangrijke verklaring toe aan wat eerder al over het fenomeen van versnellende tijd bekend was. "Toen je klein was, waren je ervaringen niet zinvoller of dieper", aldus Bejan. "Ze werden alleen sneller verwerkt."

