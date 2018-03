Tijd dringt voor Belgen richting WK acrogym in Antwerpen 24 maart 2018

Na het WK artistieke gymnastiek in 2013 houdt van 13 tot 15 april ook het WK acrogym halt in de Lotto Arena in Antwerpen. Een uitgelezen kans voor de Belgische gymnasten om voor eigen publiek te schitteren. De Belgen zijn niet zonder medaillekansen, al staat er wel een groot vraagteken bij hun belangrijkste troef: Noémie Lammertyn, die samen met Lore Vanden Berghe aantreedt bij het vrouwenpaar, verscheen gisteren op krukken op de persconferentie. Op training kwam ze twee weken terug pijnlijk ten val - de diagnose is nog onduidelijk, maar de ligamenten zijn wel geraakt. Pas last minute wordt beslist of het tweetal, dat op het EK en de World Games van 2017 in totaal vier keer zilver won, aan het WK begint. Ook het mannenpaar Kilian Goffaux en Robin Casse, goed voor goud en twee keer zilver op het EK van 2017, ambieert een medaille op het WK. (VH)

