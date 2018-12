Tihange 3 vroeger dan gepland weer actief 26 december 2018

Engie Electrabel mag de kernreactor Tihange 3 op 7 januari heropstarten van de nucleaire waakhond FANC. Eerst dacht de uitbater dat Tihange 3 pas in maart weer elektriciteit zou kunnen leveren. Tihange 3 ligt sinds eind maart stil omdat in het gewapend beton van de bunker afwijkingen werden vastgesteld. Het FANC heeft de reparaties nu goedgekeurd. De impact van het probleem bleek overigens minder erg dan gedacht, zegt het FANC. Berekeningen hebben aangetoond dat het gebouw nog voldoende bestand is tegen bijvoorbeeld een vliegtuiginslag.