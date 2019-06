Exclusief voor abonnees Tihange 2 start zaterdag weer op 20 juni 2019

Kernreactor Tihange 2, die stilligt sinds augustus vorig jaar, wordt komende zaterdag opnieuw opgestart. Vorige week raakte bekend dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) het licht op groen had gezet, nadat betonreparaties werden uitgevoerd en een nieuwe dakplaat werd aangebracht in het bunkergebouw van Tihange 2. De herstelling was nodig nadat in augustus 2018 betondegradatie werd vastgesteld in dat bunkergebouw, waar noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren staan. Er werden ook afwijkingen vastgesteld aan de betonwapening in het plafond.

