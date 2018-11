Tihange 1 levert opnieuw stroom 13 november 2018

Ons land haalt weer stroom uit twee kernreactoren: zondagnacht is Tihange 1 vervroegd opgestart, en vannacht zou hij opnieuw op volle capaciteit moeten draaien - goed voor 962 MW aan stroom. Tihange 1 heeft net geen maand stilgelegen voor onderhoud. Tot nu leverde enkel Doel 3 stroom in ons land. Uitbater Engie Electrabel had daarom het onderhoud van Tihange 1 vervroegd. De vijf overige kerncentrales liggen nog stil wegens onderhoud of problemen. Door de onbeschikbaarheid van de centrales werd gevreesd voor bevoorradingsproblemen. Maar de kans daarop is gedaald, onder meer door het inzetten van bijkomende capaciteit van gascentrales en het sturen van de elektriciteitsvraag bij grote industriële klanten. (SPK)