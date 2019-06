Exclusief voor abonnees Tigers zien vechtlust niet beloond 06 juni 2019

00u00 0

Voor vier Yellow Tigers was deze wedstrijd met stip aangeduid, want Grobelna, Sobolska, Strumilo en Goliat hebben Poolse roots. De bezoekers waren gewaarschuwd na de erg sterke Belgische prestatie tegen de Russen en namen meteen het initiatief. Op 5-10 moest coach Vande Broek heel wat bijsturen tijdens een time-out. Smarzek - de 'best scorer' van deze Volley Nations League - was, na een dappere inhaalbeweging van de Yellow Tigers, amper af te stoppen en zorgde voor setwinst. Met de 1m98 lange aanvalster Stysiak in de hoofdrol volgde snel een 1-5-voorsprong voor Polen. De Belgische speelsters toonden hun vechtlust en keerden spectaculair terug tot 19-21 en na veel commotie pakte België de tweede set. Het enthousiasme volstond niet tegen de sterke Polen. Door de vermoeidheid bij de Belgen bereikte het eerste contact (receptie en verdediging) en de precisie bij de service niet hetzelfde niveau als dinsdag. Na een 4-8-voorsprong voor de bezoekers volgde, met een fantastische Grobelna en Van Gestel, een geweldige comeback. Zelfs na dit verlies verliet België de zaal met opgeheven hoofd. (WVM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis