Tigers ruiken kwalificatie BELGIË ZET ONGESLAGEN REEKS VERDER 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Met een 3-0 thuiszege tegen Slovenië zijn de Yellow Tigers zo goed als zeker van deelname aan het EK in 2019. Maar de overwinning in de Arena in Deurne kwam er veel moeizamer dan verwacht en de verplaatsing naar Maribor, zaterdag, zal dan ook geen lachertje worden. Winst in Slovenië zou wel definitieve zekerheid brengen over de Belgische kwalificatie.

De (nochtans gekende) wegenwerken op de Antwerpse Ring speelden ook de EK-kwalificatiematch parten. De wedstrijd begon een kwartier later dan voorzien. Dat het geen walk-over zou worden zoals tegen IJsland en Israël werd al snel duidelijk in een vrij zenuwachtige start. Maar daarna steeg het niveau met scherpe aanvallen en opslagen van Britt Herbots langs de ene kant en de snoeppasjes van de 1m87 grote aanvoerster Lisa Mori aan de andere kant. Volgens de Belgische staff behoort ze tot de vijf beste spelverdeelsters in Europa en ze liet ook zien waarom. De Belgische receptie had alle moeite van de wereld om de Sloveense aanvalsters te beperken. De 10-15 tussenstand zei genoeg. Enkele vervangingen bij de Yellow Tigers en een uitblinkende Laura Heyrman zorgden voor een terugkeer naar 15-17. Dankzij de opslagen van Nathalie Lemmens kwam het op 19-19. Coach Vande Broek toverde dan een truuk uit zijn hoge hoed: zonder specifieke spelverdeelster geraakte zijn ploeg zowaar aan 22-20. Met dank aan Karolina Goliat. Een zucht van opluchting ging door de Arenahal als de eerste set toch nog werd binnengehaald na een misverstand bij de Slovenen.

Gestaltevoordeel

Vanaf dan namen de Yellow Tigers het heft in handen, omdat vooral Herbots en Janssens op een hoger niveau begonnen te acteren. De bezoeksters bleven aanklampen tot 17-14, maar toen maakten de Yellow Tigers de beslissende kloof dankzij hun gestaltevoordeel, een lagere foutenlast en een sterk serverende Ilka Van de Vyver. Met een ace van Marlies Janssens ging het opslagfestival verder in de derde set. Maar omdat Mori aan de overzijde ook haar serveersteentje bijdroeg, bleef het spannend (9-9). De Sloveense weerstand brak door de perfecte afwerking van het trio Heyrman-Grobelna-Herbots. De verhoopte zege was een feit en daar waren de Yellow Tigers niet rouwig om. (MCD)