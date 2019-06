Exclusief voor abonnees Tifo voor 'legende', Lukaku bedankt met 2 goals en buiging 12 juni 2019

Klein gebaar, groot effect. Voor de aftrap pakten de fans uit met een tifo voor Romelu Lukaku. '26 years old, already a legend', 26 jaar, nu al een legende. De spits, die in het verleden geregeld klaagde over een gebrek aan appreciatie, bedankte met een opgestoken duim. Én twee doelpunten: zijn 47 en 48ste bij de Rode Duivels. 25 daarvan in zijn laatste 21 interlands. (VDVJ)

