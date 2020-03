Exclusief voor abonnees Tiesj Benoot: "Koersen we dit jaar nog wel?" 21 maart 2020

Opmerkelijke vraag die Tiesj Benoot zich gisteren stelde in de Facebook Live van Sporza. "Koersen we dit jaar überhaupt nog?", klonk het uit de mond van het nummer twee van Parijs-Nice. "Niemand weet wanneer de coronacrisis precies voorbij zal zijn en wanneer we opnieuw aan wielrennen zullen toekomen. Dat maakt het heel bijzonder. Al probeer ik er niet té veel mee bezig te zijn. Ik bekijk het van dag tot dag. Volgende week hervat ik mijn trainingen, waarbij ik er vanuitga dat de Tour gewoon wordt gereden. Desnoods zonder publiek."

