Exclusief voor abonnees Tientallen vernielingen te zien in filmpje op Snapchat 02 januari 2020

00u00 0

Op het sociale medium Snapchat circuleert een video waarin tientallen vernielingen te zien zijn die relschoppers tijdens oudejaarsavond in Brussel hebben aangebracht. In meerdere fragmenten zijn jongeren aan het juichen terwijl ze bewakingscamera's slopen. De clipjes zijn opgenomen in verschillende Brusselse gemeenten. De autobranden in Molenbeek en Vorst zijn te zien, net als een brandende kerstboom in Vorst en een jongen die een brandblusser leegspuit op een bus. Er zijn ook verschillende incidenten gefilmd waarbij bijzonder veel vuurwerk tegelijk wordt afgestoken, soms richting de politie. In één fragment lijkt de maker agenten uit te lachen omdat ze "geen conditie hebben". Voorts wordt kort een foto van een auto getoond, met daarover een tekst die waarschuwt dat het voertuig van de politie is, met twee vrouwelijke agenten in burger erin. De video wordt verspreid door het account 'Mugii.10'. Het lijkt erop dat de beelden niet door één persoon gemaakt zijn. De stemmen op de achtergrond verschillen, maar verwijzen wel vaak naar de naam van het account.

