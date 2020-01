Exclusief voor abonnees Tientallen vandalen trekken spoor van vernieling 02 januari 2020

Een zestigtal vandalen heeft tijdens de overgang van oud naar nieuw keet geschopt in enkele wijken in Luik. De heethoofden staken auto's en vuilnisbakken in brand en vernielden de gevel van een krantenwinkel. De Luikse politie zegt dat de daders ook met stenen en rotjes gooiden en een bushokje kapotsloegen. Een veertigtal agenten rukte uit om orde op zaken te stellen. Er werd een waterkanon ingezet om de onruststokers uit elkaar te drijven. De politie pakte één verdachte op en is nog op zoek naar andere vandalen. Er is alvast een gerechtelijk onderzoek geopend. Inwoners die schade hebben ondervonden, worden aangemoedigd om een klacht in te dienen.