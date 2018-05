Tientallen scholen dicht door betoging 15 mei 2018

Vele tientallen scholen zullen morgen grote hinder ondervinden van de pensioenbetoging, zo blijkt uit een rondvraag van deze krant. Van de 185 scholen die we contacteerden, blijven er al zeker 45 gesloten. In 73 andere zijn er wel stakers, maar kan men toch opvang en lessen garanderen. In 56 scholen maken ze zich sterk dat er géén hinder zal zijn, terwijl 11 directies gisteren nog niet wisten wat hen te wachten staat. Dat veel ouders pas gisteravond een briefje in de boekentas vonden met de melding dat hun kind woensdag niet naar school kan, stuit op protest.

