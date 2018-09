Tientallen restaurants waar je niet kan eten 06 september 2018

00u00 0

Een frietkot zonder stoeltjes, dat kennen we. Maar een restaurant waar je niet kan zitten? Dat lijkt nieuw. Toch zijn er al meer dan twintig in ons land. De 'virtuele' restaurants hebben geen zaal, betalen geen huur voor een groot pand en hebben amper personeelskosten, omdat ze hun eten enkel laten leveren door diensten als Deliveroo en Uber Eats. In Parijs en New York kennen ze het fenomeen al langer, maar ook hier wordt het populairder. Zo heeft Deliveroo 18 van dergelijke restaurants in z'n portfolio en Uber Eats nog eens 5.