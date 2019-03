Tientallen oproepen voor 'zieke zeehonden' blijken nutteloos 04 maart 2019

De politie van Oostende is afgelopen weekend overstelpt met telefoontjes van ongeruste burgers die 'zieke zeehonden' op het strand hadden gespot. De tientallen wandelaars kregen van de politie echter allemaal dezelfde boodschap: laat de zeehonden met rust, ze zijn gewoon... aan het rusten. "Ze genieten ook graag", klinkt het. "Het is erg belangrijk om zeker 20 meter afstand te houden en de dieren niet op te jagen. Zeehonden zien er lief uit maar kunnen zeer goed bijten - en dit is erg pijnlijk." (JHM)