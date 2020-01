Exclusief voor abonnees Tientallen jongeren spreken af voor vechtpartij 27 januari 2020

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend nadat dit weekend filmpjes zijn opgedoken van vechtende jongeren in Londerzeel. De beelden dateren van vrijdag rond 16.30 uur. Twee groepen uit verschillende scholen, die al enige tijd een vete hebben, spraken af op een parking. Tientallen tieners gingen met elkaar op de vuist en er werd gejoeld en geroepen, al is er geen zwaar geweld te zien. Burgemeester Conny Moons heeft vanochtend een afspraak met de lokale politie. "Samen zullen we zien hoe we hier zo kordaat mogelijk tegen kunnen optreden", zegt ze. "Dit is de-gou-tant." Volgens de lokale politie waren er niet alleen jongeren uit Londerzeel betrokken bij de vechtpartij. "Ze komen uit Meise, Willebroek, het Brusselse. Een echte mix", klinkt het. "We vragen getuigen die foto's of filmpjes hebben gemaakt om die ons te bezorgen." De politie heeft beslist om verscherpt toezicht te houden aan de scholen en de bewuste parking. (WHW)

