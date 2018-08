Tientallen criminelen gevat bij screening van vluchten 18 augustus 2018

Sinds 1 april zijn vliegtuigmaatschappijen verplicht passagiersgegevens door te geven aan Binnenlandse Zaken. Dankzij de screening van die gegevens zijn al 834 mensen ontdekt die geseind staan in de politiedatabanken. Dat zijn niet altijd criminelen - ook pakweg personen die na meerdere waarschuwingen hun adreswijziging nog niet doorgegeven hebben aan de gemeente, kunnen geseind staan. Maar in zo'n 10 procent van de gevallen moest de luchthavenpolitie effectief ingrijpen. Zo werden 18 ontvoeringen door ouders vermeden. Ook waren er een vijftal drugsvangsten. Er werden ook terreurverdachten betrapt, net als mensen die verdacht worden van informatica-fraude of diefstal. Het team dat de screening uitvoert, de Passenger Information Unit (PIU), is actief in het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Het gaat om een dertigtal mensen van de politie, de staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst Adiv en de douane, die het reisgedrag van potentiële leden van criminele netwerken en terreurorganisaties in kaart brengen.

