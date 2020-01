Exclusief voor abonnees Tientallen brieven uitgedeeld om bejaarde te beschuldigen van pedofilie 02 januari 2020

00u00 0

Een onbekende heeft in Lummen tientallen brieven uitgedeeld die één buurtbewoner aanwezen als pedofiel. Het gaat om een bejaarde man. Hij en zijn vrouw zijn er het hart van in. "We kunnen er niet van slapen", zeggen ze. Het parket laat weten dat er totaal geen aanwijzingen zijn dat de man zich ooit schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik. Alles lijkt op een misplaatste 'grap' te wijzen. De politie onderzoekt de zaak. De verzender van de brief riskeert een veroordeling voor laster en eerroof. (MMM)