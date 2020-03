Exclusief voor abonnees

Tiental klachten tegen Sven Mary na omstreden uitspraak, maar ook begrip uit onverwachte hoek

Advocaat reageert: “Ik zeg ook niet dat alle vrouwen zo zijn. Ik ben voorzichtig, mag ik?”

Stéphanie Romans en Lieve Van Bastelaere HAA

09 maart 2020

06u00

Bron: Eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad

