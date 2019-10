Exclusief voor abonnees Tiental illegalen vlucht weg uit truck in Hoegaarden 25 oktober 2019

00u00 0

In het Vlaams-Brabantse Hoegaarden zijn gisteren illegalen aangetroffen in een truck die goederen kwam afleveren op een industrieterrein. Toen de chauffeur de laadruimte opende, sprongen negen à tien mensen uit de vrachtwagen. Ze sloegen op de vlucht, enkelen renden richting de naburige E40. Ze waren warm aangekleed en enkel in het bezit van een tas of rugzak. De politie werd gealarmeerd en voerde een zoekactie uit, zonder resultaat. De zaak wordt nu verder onderzocht. Verdachten zijn nog niet ingerekend. (KBG)