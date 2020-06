Exclusief voor abonnees Tiental huizen ontruimd door gaslek 03 juni 2020

Op het kruispunt van de Lindelaan en Populierenlaan is dinsdag rond het middaguur een gaslek ontstaan. "Een kraan beschadigde een gasleiding tijdens wegenwerken", zegt majoor Frank Vanhixe van brandweerpost Gistel. "Het gaat om een gasleiding van lage druk en er ontsnapte een behoorlijke hoeveelheid gas. Daarom is beslist om een tiental huizen, voornamelijk in de Populierenlaan, preventief te ontruimen." Fluvius dichtte het lek. (BBO)