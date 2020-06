Exclusief voor abonnees Tienrittenkaart 09 juni 2020

00u00 0

Wat leven we in een prachtig land! Hoe los je de coronaravage op voor de burger? Je geeft alle Belgen een tienrittenkaart voor de trein: tjoek tjoek tjoek, weg zijn wij. Tachtigplussers reizen amper nog met het openbaar vervoer en de bemiddelde Belg heeft dit geschenk niet echt nodig. Had de regering dit geld niet beter op een andere, meer selectieve manier aan die mensen bezorgd die het wel écht nodig hebben? Je kan bijvoorbeeld voedselcheques, tegemoetkomingen in essentiële lichaamsverzorging of onderwijscheques voor schoolgerief voorzien en verspreiden via de OCMW's, die een perfect zicht hebben op de lokale noden van de bevolking. Natuurlijk oogt het beter voor politici als ze voor iedereen Sinterklaas kunnen spelen, maar ieder volwassen mens weet dat Sinterklaas niet bestaat.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen