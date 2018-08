Tieners willen geen bouwvakker meer worden 31 augustus 2018

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) slaat alarm omdat er steeds minder leerlingen kiezen voor de richting Bouw, terwijl het aantal vacatures in de sector net toeneemt. In vier jaar daalde het aantal leerlingen met 15%. Tijdens het schooljaar 2013-2014 waren ze nog met 4.290, in 2016-2017 nog maar met 3.631. Tegelijk is het aantal openstaande vacatures voor bouwarbeiders meer dan verdubbeld sinds 2014 - in juni 2018 waren dat er 826. Ook in het studiedomein Hout zijn er in vier jaar tijd 393 leerlingen minder - een daling met 5%. De terugval is zo ingrijpend dat steeds meer scholen problemen krijgen om hun (ruw)bouwopleiding in stand te houden. De Confederatie Bouw is ervan overtuigd dat de evolutie gecounterd kan worden als het secundair bouwonderwijs grondig gemoderniseerd wordt, met meer aandacht voor bijvoorbeeld de vereisten op vlak van energieprestaties en akoestisch comfort. (LVB)

