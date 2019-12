Exclusief voor abonnees Tieners vrij na gewapende overvallen: geen plaats in instelling 24 december 2019

Drie minderjarige overvallers van een apotheek en krantenwinkel in Brugge zijn voorlopig op vrije voeten. De daders drongen vrijdagavond rond 19 uur een apotheek op het Dorpsplein in de Brugse deelgemeente Dudzele binnen. Onder bedreiging van een mes eisten ze de inhoud van de kassa. Ze gingen aan de haal met de dagopbrengst van de apotheek, maar twee verdachten konden in de buurt al ingerekend worden door de politie. Zaterdag werd ook de derde verdachte opgepakt. Het trio bleek bovendien in aanmerking te komen voor een gelijkaardige overval op een krantenwinkel woensdagavond in Brugge.

