Exclusief voor abonnees Tieners plegen overval op fuif in Berlaar 23 september 2019

00u00 0

Twee tieners verschijnen vandaag voor de jeugdrechter voor de overval op een dansfuif in het Antwerpse Berlaar. De 16- en 17-jarige vielen zaterdagnacht vlak voor sluitingsuur binnen in de zaal. Ze waren gemaskerd en zwaaiden met een mes. Een ober die hen probeerde te stoppen, raakte gewond aan een vinger. De overvallers gingen aan de haal met 3.500 euro. Hun vluchtauto met vijf inzittenden werd drie uur later klemgereden in Herentals. Twee 18-jarigen mochten beschikken, terwijl de 23-jarige bestuurder als mededader wordt beschouwd en onder elektronisch toezicht is geplaatst. Volgens zijn advocaat is de twintiger niet in de fuifzaal geweest.