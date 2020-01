Exclusief voor abonnees Tieners klimmen over omheining kerncentrale Doel 30 januari 2020

Drie tieners die in december probeerden over de omheining van de kerncentrale van Doel te klimmen, zijn toen opgepakt. De nucleaire veiligheid was nooit in gevaar, zegt het parket. "Maar het betreden van de afgesloten site van de kerncentrale is wel strafbaar." De feiten dateren van de nacht van 6 op 7 december, maar worden nu pas bekendgemaakt door het parket van Oost-Vlaanderen. "Er zijn geen aanwijzingen dat de drie verdachten kwaadwillige bedoelingen hadden, maar het betreden van de afgesloten site van de kerncentrale van Doel is wel een strafbaar feit." De twee meerderjarige verdachten (18 en 19) moeten voor de rechtbank verschijnen. De jongen van 17 jaar werd gedagvaard voor de jeugdrechtbank.

