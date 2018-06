Tieners keren Facebook massaal de rug toe 06 juni 2018

Na het privacyschandaal zijn er nieuwe kopzorgen voor Mark Zuckerberg. Facebook is niet langer het favoriete socialemediaplatform van tieners. Integendeel, de site is de voorbije drie jaar opmerkelijk minder populair geworden bij jongeren. Dat blijkt uit een rondvraag van het Pew Research Institute. Nog slechts de helft van de Amerikaanse jongeren tussen 13 en 17 jaar zegt Facebook te gebruiken, terwijl dat in 2015 nog om 71 procent ging. Volgens experts speelt het schandaal rond Cambridge Analytica een rol. In maart raakte bekend dat het Britse databedrijf de gegevens van meer dan 87 miljoen Facebookgebruikers gedeeld had met derden zonder hun toestemming. Volgens het onderzoek zouden jongeren vooral naar Instagram en Snapchat uitwijken. Toch blijft Facebook met 2,2 miljard gebruikers het grootste socialemediaplatform ter wereld. (YDS)

