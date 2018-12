Tienerpooiers en dealers PROFESSOR PI 08 december 2018

00u00 0

Een veel voorkomende klacht over de wiskunde is dat ze 'levensvreemd' is voor sommige jongeren. Enkele Amerikaanse bloggers stelden dan ook vraagstukjes voor die aansluiten bij de leefwereld van bepaalde doelgroepen. Een kleine selectie.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Basri

Rouf

Gerrit

Dirk