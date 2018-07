Tienerpapa Nathan vecht voor zijn gezinnetje Zomerreeks 31 juli 2018

Nathan was 17 jaar toen hij te horen kreeg dat hij vader werd, zijn vriendin Kimberly 15. Acht maanden geleden werd Tjörvi geboren. Op 'TEENS Gezinsreis' is hij deze week de enige papa, zo stelt onze redactrice Sabine Vermeiren vast. Het is hun eerste vakantie, als pril gezin. "Vijf dagen weg, dat doet deugd. Maar vanaf maandag ga ik werken. Centen verdienen", zegt Nathan, die in juni afstudeerde. Kimberly heeft nog een jaar te gaan. "Ik mag dan wel een tienervader zijn, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik zal Tjörvi misschien niet altijd alles kunnen geven, maar hij zal niet moeten onderdoen voor zijn klasgenoten. Daar ga ik voor zorgen. Ik wil alles doen om dit te laten slagen."

