Tienerpapa Nathan vecht voor zijn gezin: "Geen idee of dit lukt. Maar ik zal álles proberen" Nathan (19) is de enige papa in de groep Sabine Vermeiren

31 juli 2018

00u00 0 De Krant Nathan was 17 toen de hemel op z'n hoofd viel. Veel wist hij nog niet van de wereld, maar wél dit: een verkleurd streepje op een zwangerschapstest, dat was 'foute boel'. Nu is hij al acht maanden de papa van Tjörvi en woont hij samen met Kimberly. De relatie staat onder druk, maar Nathan vecht. Het moét lukken. Daar doet hij alles voor. Zelfs mee op TEENS Gezinskamp gaan.

Dag twee in Barvaux is zwemdag. Al meteen van bij de ochtend blijkt: dat is een hele onderneming. Voedingsmomenten worden op elkaar afgestemd, babyslaapjes worden gesynchroniseerd en de twee busjes moeten weer tot aan de nok vol met spullen. Magalie, de nieuwkomer die gisteren nog onwennig was, is ontdooid en lijkt vandaag aansluiting te vinden met Kimberly: even oude mama's met even oude kinderen. Er moeten pakken koeken mee, er is fruitpap gemaakt en het is heet vandaag, dus is er gedacht aan factor vijftig. Iedereen die ooit moeder of vader van kleine kinderen was, weet dat zoiets energie vreet en meer een opdracht is dan een plezieruitstap. Maar deze jonge ouders doen het vanmiddag zonder morren. Ze hebben de vitaliteit van een tiener, en de goesting van een groot kind dat op een zonovergoten dinsdag naar een buitenzwembad mag. Komt nog bij: hier kán het gewoon eens. Thuis zijn voor zoiets niet altijd de financiële middelen. Want een kind kost geld, en het kind komt altijd eerst. Met een leefloon of wat kindergeld spring je niet ver.

STERKE JONGENSARMEN

HLN