Tienermoeders krijgen laagste tarief kinderopvang

Tienermoeders zullen binnenkort automatisch recht hebben op het laagste tarief in de kinderopvang: 5,15 euro per dag. De Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en N-VA hebben daarover een voorstel van decreet ingediend. "Minderjarige moeders kunnen geen contract afsluiten met een kinderopvang, hun ouders wel. Daardoor wordt het tarief berekend op het inkomen van de grootouders, en niet op dat van de tienermoeders. Dat valt vaak duur uit", legt Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld) uit. Maar dat verandert dus, want Saeys diende samen met Katrien Schryvers (CD&V) en Lies Jans (N-VA) een voorstel in. "Willen we het voor tienermoeders mogelijk maken hun school af te maken én de grootouders de kans geven te blijven werken, dan is de betaalbaarheid van opvang erg belangrijk." (IVDE)

