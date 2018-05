Tienermeisjes vechten om jongen en agent deelt in klappen 07 mei 2018

Liefde is soms ook een heel klein beetje oorlog. Twee 18-jarige meisjes zijn vrijdagmiddag in de Brugse binnenstad slaags geraakt omwille van een jongen. De politie werd er meteen bijgehaald, want een omstaander meende dat één van de tienermeisjes een wapen had. Omdat in de buurt meerdere scholen en een kinderopvang liggen, kwamen meteen meerdere ploegen ter plaatse. Maar hoewel het 'wapen' slechts een plastic exemplaar was, liep de situatie toch nog uit de hand. Eén van de meisjes, B.E. uit Gent, keerde zich tegen de agenten. Ze spuwde één politieman in het gezicht en krabde hem op de armen en in het gezicht. De man is drie dagen werkonbekwaam. De meisjes werden meegenomen voor verhoor en B.E. zal zich op 4 juni al via snelrecht moeten verantwoorden voor de Brugse strafrechter. (JHM)

